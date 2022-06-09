Премьер Израиля прибыл с необъявленным визитом в ОАЭ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибыл с необъявленным визитом в Абу-Даби, где встретится с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом ибн Заидом ибн Султаном Аль Нахайяном, сообщает The Jerusalem Post.

Перед посадкой на самолет в Абу-Даби Беннет, комментируя принятие резолюции Советом управляющих МАГАТЭ по Ирану, заявил, что это "четко показывает, что Иран продолжает играть в игры".

"Мы видим решительную позицию стран мира относительно того, что считается хорошим и что плохим. И это показывает четко, что Иран продолжает играть в игры", - сказал он.

В канцелярии Беннета заявили, что он отправился в ОАЭ, чтобы обсудить с президентом "различные региональные вопросы", и, вероятно, тема Ирана будет на повестке переговоров.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с осуждением Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе. Члены Совета управляющих МАГАТЭ большинством голосов приняли резолюцию, но две страны - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.