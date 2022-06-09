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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Северную Корею ждет решительный ответ, если она проведет новое ядерное испытание, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы очень внимательно следим за сохраняющейся возможностью ядерного испытания (КНДР - ИФ), мы решительно ответим, если оно состоится", - сказал Салливан журналистам на борту президентского самолета по пути на предстоящий Саммит Америк.

Он изложил курс Вашингтона в отношении КНДР, который, по его словам, является "сильным, твердым и ясным".

"Это - открытость и готовность участвовать в дипломатии, если Северная Корея готова сесть за стол переговоров, а также абсолютная и решительная приверженность защите наших союзников в РК и в Японии", - подчеркнул советник американского президента.

Он добавил: "Это та позиция, которую мы заняли. Мы считаем, что это правильная позиция, и мы будем ее придерживаться по мере продвижения вперед".

В ответ на вопросы, касающиеся проведенных КНДР в нынешнем году 18 серий ракетных пусков, Салливан заявил, что эти действия Пхеньяна только укрепили союзнические отношения США, Южной Кореи и Японии.

"Мы продолжаем следить за испытаниями, которые они (Северная Корея - ИФ) проводят, и реагировать на них", - сказал он, добавив, что "единственное, чего они добились - это еще больше укрепили наши союзы как с РК, так и с Японией".

Южнокорейское агентство "Ренхап" напоминает, что ранее Салливан заявлял, что КНДР может провести ядерное испытание во время или после поездки Байдена в Южную Корею и Японию в конце мая. В Сеуле считают, что Пхеньян может провести ядерное испытание уже на этой неделе.

Последнее - шестое - ядерное испытание Северная Корея провела в сентябре 2017 года.

Джейк Салливан
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