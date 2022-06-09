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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Президент Туркменистана задумался о подаче в Ашхабад воды из Каспийского моря

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру Аннагельды Язмырадову изучить возможности строительства опреснительных установок и подачи воды из Каспийского моря в Ашхабад, сообщает туркменское информагентство Orient.

Бердымухамедов также дал поручение учредить правительственную комиссию под руководством Язмырадова и с включением в ее состав министерств сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Государственного комитета водного хозяйства, Высшей контрольной палаты, научных учреждений, региональных администраций и др.

Также президент потребовал проверить русла Амударьи, Каракум-канала и других рек на предмет их состояния и наполняемости с целью устранить мешающие этому факторы, провести очистку и забетонировать каналы и водотоки.

Ашхабад находится примерно в 800 км от Каспийского моря.

Ашхабад Туркменистан Сердар Бердымухамедов Каспийское море
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