Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

В Белоруссии обвинили латвийских силовиков в передаче психотропов беженцам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Погранкомитет Белоруссии обвинил латвийских силовиков в передаче психотропов нелегальным мигрантам.

"Латвийские силовики дают беженцам психотропы. Первый подобный случай зафиксирован 7 июня в Браславском районе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что белорусские пограничники задержали двоих иностранцев, граждан Афганистана, в пограничной полосе. "Беженцы пояснили, что накануне латвийские силовики доставили их к белорусской границе и силой заставили ее нарушить. Кроме того, во время разбирательства у иностранца при себе обнаружены 2 блистера с 16 таблетками, содержащими особо опасное психотропное вещество "Трамадол". По предварительным данным, таблетки были переданы беженцам военнослужащими Латвии", - отметили в ведомстве.

"Передача психотропных веществ беженцам может стать опасной тенденцией и применяться сопредельной стороной для организации провокаций на границе", - подчеркнули там.

Ситуация на границе Белоруссии и стран Евросоюза осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в ЕС. В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией белорусского режима".

Белоруссия Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко заявил, что РФ выделит Белоруссии $1,5 млрд на проекты импортозамещения

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Новая Конституция лишила Назарбаева и его семью части привилегий

Цены на нефть продолжили рост после достижения максимумов накануне

Цены на нефть продолжили рост после достижения максимумов накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 9 июня

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

США предупредили Пхеньян о решительном ответе в случае ядерного испытания

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с египетским спутником связи

Франция, Германия, Великобритания и США одобрили резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Глава ДНР отправил в отставку правительство и премьера республики

Блаттеру стало плохо на заседании суда по делу о мошенничестве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });