В Белоруссии обвинили латвийских силовиков в передаче психотропов беженцам

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Погранкомитет Белоруссии обвинил латвийских силовиков в передаче психотропов нелегальным мигрантам.

"Латвийские силовики дают беженцам психотропы. Первый подобный случай зафиксирован 7 июня в Браславском районе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что белорусские пограничники задержали двоих иностранцев, граждан Афганистана, в пограничной полосе. "Беженцы пояснили, что накануне латвийские силовики доставили их к белорусской границе и силой заставили ее нарушить. Кроме того, во время разбирательства у иностранца при себе обнаружены 2 блистера с 16 таблетками, содержащими особо опасное психотропное вещество "Трамадол". По предварительным данным, таблетки были переданы беженцам военнослужащими Латвии", - отметили в ведомстве.

"Передача психотропных веществ беженцам может стать опасной тенденцией и применяться сопредельной стороной для организации провокаций на границе", - подчеркнули там.

Ситуация на границе Белоруссии и стран Евросоюза осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в ЕС. В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией белорусского режима".