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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Погранохрана Латвии попросила у армии помощи из-за притока нелегалов из Белоруссии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Государственная пограничная охрана (ГПО) Латвии с 15 августа мобилизует дополнительные силы на охрану белорусского участка границы и просит помощи у военных, сообщает BNS со ссылкой на ГПО.

Это решение принято в связи с быстро нарастающей угрозой на латвийско-белорусской государственной границе, поскольку накануне было выявлено 96 попыток ее незаконного пересечения, а также, как утверждают в Риге, возросшей вовлеченностью белорусских властей в организацию потока нелегалов.

Предоставление ежегодных отпусков должностным лицам ГПО прекращается, а пограничники, уже ушедшие в отпуск, отзываются из него.

Госпогранохрана также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил и Государственной полиции.

В Минобороны Латвии BNS позже сообщили, что глава ведомства Инара Мурниеце поручила Национальным вооруженным силам оказать помощь ГПО в охране латвийско-белорусской границы.

BNS напоминает, что в этом году предотвращены попытки незаконного пересечения границы между Латвией и Белоруссией почти 5,8 тысячи человек. При этом 292 человека были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Латвия Госпогранохрана
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