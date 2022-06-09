Иран демонтирует на своих ядерных объектах почти 30 мониторинговых камер МАГАТЭ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Иранские власти начинают демонтаж 27 камер МАГАТЭ, применяемых для мониторинга на иранских ядерных объектах, сообщил в четверг гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Идет демонтаж 27 камер в Иране", - заявил он на пресс-конференции в Вене. Гросси пояснил, что камеры применялись для онлайн-мониторинга за иранской ядерной программой.

Гросси пояснил, что процесс демонтажа "займет какое-то время". По его словам, это не означает, что МАГАТЭ окончательно утратит возможность следить за иранскими ядерными объектами. "Однако мы близки к этой точке", - добавил он.

Глава МАГАТЭ заявил, что демонтаж будет проводиться, в частности, на объектах в Тегеране, Натанзе, Исфахане.

Гросси, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что таким образом, в Иране продолжат работу около 40 камер для мониторинга.

Решение Ирана о демонтаже части камер последовало после того, как в среду Совет управляющих МАГАТЭ одобрил предложенную западными странами резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.