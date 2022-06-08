Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с осуждением Ирана

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет управляющих МАГАТЭ в среду одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану, инициированную Германией, Францией, Великобританией и США", - написал Ульянов в твиттере.

По его данным, 30 членов Совета поддержали резолюцию, но двое - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.

Во вторник Ульянов раскритиковал проект данной резолюции по Ирану.

"Западные участники венских переговоров по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий - ИФ) представили проект резолюции по Ирану для принятия на текущей сессии Совета управляющих МАГАТЭ. По неясным причинам они верят, что резолюция - лучший способ разрешить нерешенные вопросы по гарантиям. Очень сомнительно", - написал у себя в телеграме Ульянов.

Ранее Ульянов заявлял, что Москва не поддержит резолюцию МАГАТЭ по Ирану в случае ее рассмотрения на этой неделе.

Западные СМИ отмечают, что авторы резолюции подвергают Тегеран критике за то, что он не предоставляет технически достоверные объяснения по вопросу происхождения частиц урана, обнаруженных на ранее незадекларированных иранских ядерных объектах.

Иранская ядерная сделка

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел Соединенные Штаты из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.