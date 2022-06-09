Пашинян ждет от России помощи по вопросу границы с Азербайджаном

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Армения надеется на поддержку России в процессе демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Россия и Армения являются стратегическими партнерами и союзниками. Конечно, это предполагает, что интенсивность двусторонних визитов и общения должна быть высокой, и мы это видим. Повестка наших отношений очень широкая и разносторонняя, это и вопросы двусторонних отношений, и региональные, и международные вопросы. Очень рад, что сегодня будет возможность обсудить широкий круг вопросов наших отношений", - сказал Пашинян в четверг на встрече в Ереване с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Недавно в Москве состоялась встреча трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. Надеюсь, что в скором будущем удастся прийти к конкретным соглашениям и наконец решить этот стратегически важный вопрос для всего региона, для стабильности и мира", - сказал Пашинян.

Он также заявил о важности урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Недавно состоялась первая встреча двухсторонней армяно-азербайджанской рабочей комиссии по демаркации и делимитации границ. Уже запланировано, что вторая встреча состоится в Москве, третья - в Брюсселе. В этом контексте надеемся на поддержку России, чтобы этот процесс развивался естественным путем и был эффективным", - сказал Пашинян.