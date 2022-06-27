Пашинян анонсировал переход к Азербайджану нескольких населенных пунктов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Из-за строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией, ряд населенных пунктов перейдут под контроль Азербайджана, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что предварительная договоренность об изменении маршрута была достигнута в соответствии с трехсторонним заявлением глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года. Маршрут меняют, чтобы обеспечить более надежную связь. Новый коридор должен быть полностью под контролем российских миротворцев.

На вопрос, что произойдет с населенными пунктами Бердзор, Агавно и Сус, Пашинян ответил, что "те территории, которые не находятся в границах бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, перейдут под контроль Азербайджана".

"Проблему жителей Бердзора мы решаем решениями правительства. Они должны быть обеспечены квартирами. В Лачине сегодня, по сути, не проживают семьи. Проблемы жителей села Агавно будут решены за счет правительства Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Что касается села Сус, то сведений у меня нет", - отметил Пашинян.

В трехстороннем заявлении, которое 9 ноября 2020 года приняли Пашинян, а также президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, говорится, что "по согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута".

С азербайджанской стороны строительные работы уже проводятся.