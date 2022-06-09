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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В ДНР приговорили троих пленных иностранных наемников к смертной казни

В ДНР приговорили троих пленных иностранных наемников к смертной казни
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Донецкой народной республики приговорил двоих британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.

"Коллегией Апелляционной палаты Верховного суда ДНР рассмотрено уголовное дело в отношении граждан Великобритании Шона Пиннера, Эйдена Аслина и подданного королевства Марокко Брагима Саадуна, обвиняемых в наёмничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР", - сообщил журналистам по итогам заседания в четверг председательствующий коллегии по делу Александр Никулин.

"При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом - справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни", - заявил он.

Как пояснил Никулин, "представленные стороной обвинения доказательства позволили суду вынести обвинительный приговор". "Не считая того, что все подсудимые без исключения признали себя виновными по всем пунктам обвинения, (...) обвинение построено не только на их признании вины", - сказал он.

У осужденных иностранцев будет месяц на апелляцию.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что "прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, лучшее, что их ждет - долгий срок в тюрьме".

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Марокканец Брагим Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

ДНР Великобритания Марокко Эйден Аслин Шон Пиннер Брагим Саадун
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