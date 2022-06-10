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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

В РФ призвали не мешать судебной системе ДНР после смертного приговора пленным иностранцам

В РФ призвали не мешать судебной системе ДНР после смертного приговора пленным иностранцам
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что преступления, которые совершены иностранными наемниками на территории Донецкой народной республики, рассматриваются властями ДНР в соответствии с местным законодательством.

"На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства Донецкой народной республики, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР", - сказал он в пятницу журналистам, комментируя смертный приговор двум гражданам Великобритании и одному гражданину Марокко, которые воевали на стороне ВСУ.

"Все остальное - это уже предмет для спекуляций. Я бы не стал мешать работе судебной и правоохранительной системы Донецкой народной республики", - подчеркнул министр.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе, к смертной казни за наемничество.

Британцы Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Марокканец Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад ответил России масштабными санкциями и начал помогать Украине финансами и вооружениями.

В конце мая посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в плену на территории Луганской и Донецкой народных республик находятся почти 8 тыс. украинских военных. Так, по данным Минобороны РФ, только на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе с 16 мая сдались в плен 2439 человек из украинского полка "Азов" и военнослужащих вооруженных сил Украины.

Сергей Лавров МИД РФ Украина ДНР
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