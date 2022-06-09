Эрдоган потребовал от Греции провести демилитаризацию островов в Эгейском море

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Греция должна провести демилитаризацию островов в Эгейском море, Турция относится серьезно к этой проблеме, заявил в четверг турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы призываем Грецию прекратить милитаризацию островов, которые имеют невоенный статус, и действовать в соответствии с международными соглашениями. Я не шучу, я говорю серьезно", - приводит слова Эрдогана Associated Press (AP).

Он также сказал, что Греции стоит "прийти в чувство", и что Анкара не откажется от своих прав в Эгейском море.

В свою очередь представитель правительства Греции Янис Эконому заявил, что Афины реагируют на "провокации" Турции "со спокойствием и решительностью". Он заверил, что Греция уже усилила свой политический и военный потенциал с целью защитить суверенитет.

Также в Афинах ранее заявляли, что Турция избирательно трактует международные соглашения в свою пользу, напоминает AP.

Накануне Эрдоган усомнился в заявленных целях развертывания баз США в Греции. "США развернули девять баз в Греции. А против кого? Они говорят, что они направлены против России. Такой аргумент мы не примем на веру", - сказал он.

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море, по проблеме разделенного Кипра, нефтегазовой разведке, которую Турция ведет в водах, являющихся, как заявляют в Афинах и Никосии, исключительной экономической зоной Греции и Кипра, а также использования регионального воздушного пространства.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. В то время как Греция реализует масштабную программу модернизации вооруженных сил, Турция настаивает, что ее несправедливо лишают доступа к минеральным ресурсам Средиземноморья, и отрицает обвинения, что она в 2020 году помогала нелегалам скапливаться на своей границе с Грецией.

Однако на прошлой неделе Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, сославшись на его высказывания в отношении Турции в ходе поездки премьера в США.