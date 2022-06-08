Эрдоган усомнился в заявленных целях развертывания баз США в Греции

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Базы США в Греции предназначены для противодействия не только России, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"США развернули девять баз в Греции. А против кого? Они говорят, что они направлены против России. Такой аргумент мы не примем на веру", - сказал он.

При этом он отметил, что Греция получает вооружения от ряда стран Европы, в том числе вертолеты и самолеты в значимых количествах, а также поддержку Греции оказывают США. Эрдоган вновь задался вопросом, против кого направлена эта помощь Греции.

Взаимоотношения Турции и Греции

Турция и Греция ведут споры по целому ряду вопросов, включая статус островов в Эгейском море, по проблеме разделенного Кипра, нефтегазовой разведке, которую Турция ведет в водах, являющихся, как заявляют в Афинах и Никосии, исключительной экономической зоной Греции и Кипра, а также использования регионального воздушного пространства.

Афины и Анкара возобновили диалог на высоком уровне в январе 2021 года спустя почти пять лет попыток снизить напряженность вокруг пограничных споров в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. В то время как Греция реализует масштабную программу модернизации вооруженных сил, Турция настаивает, что ее несправедливо лишают доступа к минеральным ресурсам Средиземноморья, и отрицает обвинения, что она в 2020 году помогала нелегалам скапливаться на своей границе с Грецией.

Однако на прошлой неделе Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, сославшись на его высказывания в отношении Турции в ходе поездки премьера в США.