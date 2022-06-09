Первым поставляемым в Африку молочным продуктом из РФ стало мороженое

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Первым молочным российским продуктом, который был поставлен в страны Африки, стало мороженое. В прошлом году на жаркий континент его было экспортировано свыше 1 тыс. тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе по итогам четвертого дня "Африканского марафона-2022" - бизнес-миссии российских поставщиков. Она проходит в онлайн-режиме.

Как заявил на мероприятии руководитель центра Дмитрий Краснов, для полноценного развития экспорта российской молочной продукции в Африку необходимо расширять продуктовую линейку. В первую очередь за счет наращивания экспорта сухого молока и сыра.

"Сухое молоко - ключевой импортный молочный продукт для Африки, на него пришлось 62% в общем стоимостном объеме импорта молочной продукции африканскими странами в 2021 году. Доля сыров составила 15%", - сказал он.

Как сообщается в пресс-релизе центра, ежегодно Африка импортирует молочной продукции на $4,7 млрд. За последние четыре года ввоз сухого молока увеличился на 25%.

По итогам миссии африканские компании выразили заинтересованность в закупках продукции FFMP - молока с растительными жирами, спрос на которое растет, а также детского питания.