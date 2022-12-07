Эксперт назвал неизбежной трансформацию российского аграрного экспорта

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Трансформация российского аграрного экспорта в пользу переработанной продукции, начавшаяся в последние годы, неизбежна, считает руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов.

"Происходящая трансформация в какой-то степени неизбежна, поскольку именно продукция пищевой и перерабатывающей промышленности имеет наибольшую долю в мировом экспорте - четверть от всего объема", - заявил он на тематической сессии в Москве.

Сейчас более половины агроэкспорта в стоимостном выражении приходится на зерновые (доля 31%) и продукцию масложировой отрасли (23%).

По словам Краснова, доля экспортируемой продукции верхних и средних переделов в этом году достигла 43%, что на 13 п.п. пункта больше, чем в 2018 году.

"В дальнейшем мы можем прогнозировать продолжение увеличения доли экспорта такой продукции, поскольку именно на переработанную продукцию направлена львиная доля экспортоориентированных инвестиций в АПК. Из 259 экспортных инвестиционных проектов, реализуемых сейчас в отрасли, 74% планируемой выручки приходится на продукцию верхних и средних переделов", - сказал он.

По его данным, поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на экспорт в этом году выросли только на 2%. При этом экспорт кондитерских изделий снизился на 3% на фоне увеличения мирового рынка кондитерских изделий на 4%. Экспорт напитков вырос ровно в соответствии с динамикой мирового рынка - на 4% к прошлому году.

"Экспорт муки и других продуктов перемола увеличился в 2,6 раза к прошлому году. Разница в ценах на зерно внутри страны и на мировом рынке сделали российскую муку конкурентоспособной за рубежом", - сказал руководитель "Агроэкспорта".

"Постсоветское пространство остается основным рынком для нашей готовой продукции, несмотря на хорошие перспективы Китая, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии", - уточнил Краснов.

Он подтвердил сделанный ранее прогноз о том, что экспорт продукции АПК в этом году может превысить $40 млрд. В прошлом году он составил $37,1 млрд.