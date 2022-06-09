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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Польша с 1 июля запретит находиться ближе 200 м от границы с Белоруссией

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Запрет на нахождение ближе 200 метров от границы с Белоруссией введут в Польше с 1 июля, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

"С 1 июля перестанет действовать постановление министерства внутренних дел и администрации о временном запрете нахождения в 183 населенных пунктах на приграничной территории Подляского и Люблинского воеводств. В то же время Подляский воевода введет запрет на пребывание на расстоянии 200 метров от линии государственной границы", - написал Каминьский в своих соцсетях в четверг.

Ранее Польша констатировала обострение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, сообщалось об увеличении числа попыток силового форсирования границы и количества задержанных мигрантов. Пограничная стража Польши сообщала о том, что число попыток мигрантов нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии превысило 5,5 тыс. с начала года.

В Госпогранкомитете Белоруссии заявления Польской пограничной стражи называют голословными, не подтверждаемыми официальной информацией.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в Евросоюз. В Европе назвали незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией белорусского режима".

Польша Белоруссия
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