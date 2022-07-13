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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

На границе Литвы с Белоруссией и Калининградской области скопились грузовики

Пограничники считают, что очереди создают водители, которые пытаются избежать пробок на белорусско-польской границе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В последние дни значительно выросли очереди грузовиков на границе Литвы с Калининградской областью и Белоруссией, сообщила Дирекция пограничного контроля Литвы.

В среду утром около 230 грузовиков ожидали досмотра на пункте Кибартай на въезде в Калининградскую область ("Чернышевское" на российской стороне).

На границе с Белоруссией также увеличились очереди грузового автотранспорта, а самые длинные очереди были на пунктах пропуска Райгардас (Привалка с белорусской стороны) и Мядининкай (Каменный лог) - там примерно по 340 грузовиков. 200 автомобилей стояли в очереди в Лаворишкесе (Котловка), 160 - в Шальчининкай (Бенякони).

"После вступления в силу дополнительного пакета санкций (Евросоюза в отношении Москвы и Минска - ИФ) очереди ненадолго - на пару недель - исчезли, но перевозчики перестроились, и сейчас потоки увеличиваются, очереди растут. Пропускаем практически стабильно, по 150-180 грузовых автомобилей в сутки с литовской стороны и около 150 в Литву, а также по 400-600 легковых машин в сутки в обе стороны на пункте Райгардас", - сказал радиостанции LRT глава Друскининкайской погранзаставы Службы охраны госграницы Литвы Андрюс Белоручкинас.

По его словам, очереди растут из-за того, что водители пытаются избежать еще более длинных очередей на белорусско-польской границе.

"По имеющейся информации, количество перевозимых грузов увеличивается. Водители говорят, что на пункте Брузги в Польше 27-километровая очередь, поэтому стараются ее избегать и ездят в места с меньшими очередями, поэтому и приехали в Райгардас", - сказал Белоручкинас.

В пресс-службе Калининградской областной таможни "Интерфаксу" ситуацию у пункта "Чернышевское" назвали сложной с обеих сторон границы

"Наибольшее количество грузовиков стоит на выезд из Калининградской области. На утро среды очередь составляла 330 автомашин, на выезд из Литвы - 105 грузовиков", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, литовская таможня пропускает примерно по 10-12 машин в час, но работает неритмично и очень тщательно проверяет российскую технику на предмет возможных санкционных товаров. За минувшие сутки в Литву было пропущено 187 транспортных средств, в регион проследовало 232 грузовика. Днем ранее эта статистика была такой: 213 автопоездов ушло из области, в регион прошло 216 машин.

Литва с 17 июня ввела частичные ограничения на грузовой калининградский транзит по железной дороге и автотранспорт.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".

Литва Белоруссия Калининградская область Дирекция погранкнроля Польша
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