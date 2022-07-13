На границе Литвы с Белоруссией и Калининградской области скопились грузовики

Пограничники считают, что очереди создают водители, которые пытаются избежать пробок на белорусско-польской границе

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В последние дни значительно выросли очереди грузовиков на границе Литвы с Калининградской областью и Белоруссией, сообщила Дирекция пограничного контроля Литвы.

В среду утром около 230 грузовиков ожидали досмотра на пункте Кибартай на въезде в Калининградскую область ("Чернышевское" на российской стороне).

На границе с Белоруссией также увеличились очереди грузового автотранспорта, а самые длинные очереди были на пунктах пропуска Райгардас (Привалка с белорусской стороны) и Мядининкай (Каменный лог) - там примерно по 340 грузовиков. 200 автомобилей стояли в очереди в Лаворишкесе (Котловка), 160 - в Шальчининкай (Бенякони).

"После вступления в силу дополнительного пакета санкций (Евросоюза в отношении Москвы и Минска - ИФ) очереди ненадолго - на пару недель - исчезли, но перевозчики перестроились, и сейчас потоки увеличиваются, очереди растут. Пропускаем практически стабильно, по 150-180 грузовых автомобилей в сутки с литовской стороны и около 150 в Литву, а также по 400-600 легковых машин в сутки в обе стороны на пункте Райгардас", - сказал радиостанции LRT глава Друскининкайской погранзаставы Службы охраны госграницы Литвы Андрюс Белоручкинас.

По его словам, очереди растут из-за того, что водители пытаются избежать еще более длинных очередей на белорусско-польской границе.

"По имеющейся информации, количество перевозимых грузов увеличивается. Водители говорят, что на пункте Брузги в Польше 27-километровая очередь, поэтому стараются ее избегать и ездят в места с меньшими очередями, поэтому и приехали в Райгардас", - сказал Белоручкинас.

В пресс-службе Калининградской областной таможни "Интерфаксу" ситуацию у пункта "Чернышевское" назвали сложной с обеих сторон границы

"Наибольшее количество грузовиков стоит на выезд из Калининградской области. На утро среды очередь составляла 330 автомашин, на выезд из Литвы - 105 грузовиков", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, литовская таможня пропускает примерно по 10-12 машин в час, но работает неритмично и очень тщательно проверяет российскую технику на предмет возможных санкционных товаров. За минувшие сутки в Литву было пропущено 187 транспортных средств, в регион проследовало 232 грузовика. Днем ранее эта статистика была такой: 213 автопоездов ушло из области, в регион прошло 216 машин.

Литва с 17 июня ввела частичные ограничения на грузовой калининградский транзит по железной дороге и автотранспорт.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".