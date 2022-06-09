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Alphabet инвестирует $1,2 млрд в страны Латинской Америки в течение 5 лет

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Alphabet Inc, холдинговая компания Google, намерена инвестировать $1,2 млрд в страны Латинской Америки в течение следующих пяти лет, чтобы поддержать экономическое развитие и цифровую трансформацию в регионе.

Главный исполнительный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи объявил об этом на "Саммите Америк", проходящем на этой неделе в Лос-Анджелесе, сообщает агентство Bloomberg.

Из этой суммы $300 млн будет передано благотворительному подразделению Google - Google.org, занимающемуся финансированием негосударственных организаций в сфере устойчивого развития и созданием экономических возможностей для женщин.

Пичаи полагает, что цифровая трансформация поможет странам Латинской Америки восстановиться от последствий пандемии COVID-19. Среди проектов, предложенных Google, – прокладка подводного коммуникационного кабеля между Северной и Южной Америкой, который должен улучшить качество интернета в регионе. Предполагается, что кабель будет проложен от США в Аргентину с заходом в Бразилию и Уругвай. Этот проект компания намерена завершить в 2023 году.

Кроме того, Google планирует увеличить команду инженеров в Бразилии, где с 2005 года работает ее технологический центр.

Среди других планов компании – запуск цифрового кошелька Google Wallet для рынков Чили и Бразилии в ближайшие месяцы, а также помощь латиноамериканским стартапам за счет различных программ.

Акции Alphabet прибавляют в цене 0,3% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 19%.

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