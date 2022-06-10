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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска

Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска
Архивное фото
Фото: Samir Tatin/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные ранним утром в пятницу нанесли несколько ракетных ударов по целям, расположенным к югу от столицы Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Согласно его сообщению, сирийские системы противовоздушной обороны сбили большинство ракет, выпущенных из района оккупированных Израилем Голанских высот. Пострадал один мирный житель. Также ударами был нанесен материальный ущерб.

Как отмечается, удары были нанесены в 4:20 по местному времени (совпадает с московским).

Израильское издание The Haaretz напоминает, что это второе сообщение об израильском ударе по Сирии на этой неделе. Сирийское государственное телевидение сообщало в понедельник о срабатывании систем ПВО в ответ на удар Израиля по южным районам Дамаска.

Сирия Израиль
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