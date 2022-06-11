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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Сирия приостановила полеты в аэропорт Дамаска после атаки Израиля из-за поврежденной ВПП

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сирия приостановила полеты в международный аэропорт Дамаска после израильских авиаударов, в результате которых были повреждены взлетно-посадочная полоса и терминал, сообщило министерство транспорта страны.

"В результате этого ущерба все прибывающие и вылетающие рейсы в аэропорту были приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении министерства.

Ранее государственные СМИ Сирии сообщили, что Израиль нанес авиаудары по ряду объектов к югу от Дамаска.

Сирийский военный чиновник, которого цитирует агентство SANA, заявил, что средства ПВО Сирии перехватили израильские ракеты, сбив большинство из них. По его словам, в результате атаки был ранен один мирный житель, а также причинен незначительный материальный ущерб.

Сирия Израиль Дамаск
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