Спецдокладчик ООН назвал спекуляции причиной роста цен на продовольствие

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на продовольствие объясняется тем, что некоторые игроки на рынках осуществляют спекулятивные операции на повышение стоимости, заявил специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Оливье де Шуттер.

"Настоящая причина повышения цен не в том, что не хватает продовольствия. Настоящая проблема заключается в панике, охватившей рынки из-за того, что мы не знаем, когда закончится этот конфликт (на Украине - ИФ). И некоторые финансовые игроки извлекают прибыль из этой неопределенности, спекулируя на рост, механически провоцируя его", - сказал международный эксперт в пятницу в интервью бельгийской франкофонной радиостанции La Premiere.

По его словам, необходимо успокоить рынки. "Нужно больше прозрачности о состоянии запасов. Главная доля продовольственных резервов находится в руках частных операторов, крупных торговцев зерновыми, не участвующих в обмене информацией, в которой нуждаются правительства, чтобы успокоить нервозность рынков", - пояснил де Шуттер.

По его данным, "пять или шесть компаний контролируют 80% мировых транзакций с зерновыми и владеют основной частью складских запасов". Но они не публикуют данных о состоянии своих резервов. Непрозрачность сохраняется, и это порождает спекуляции, считает спецдокладчик ООН.

"Рынки предвосхищают рост и вызывают спекулятивные пузыри, это основное объяснение роста цен на продукты питания на мировых рынках", - отметил де Шуттер.

Он сообщил, что в ряде стран, таких как Эфиопия, Южный Судан, Нигерия, Йемен, Афганистан, Сомали, "риск голода все больше проявляется с часу на час". "К сожалению, международное сообщество не имеет средств, чтобы реагировать, и есть все причины беспокоиться за два десятка стран, на которые указывают Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) и Всемирная продовольственная программа ООН (WFP)", - отметил он.

Де Шуттер заявил, что "из кризиса 2007-2008 годов не сделаны выводы", и сегодня международное сообщество по-прежнему не готово к случаям, когда намечается гуманитарный кризис.

"В ситуации голода находятся 750 тыс. человек, из которых 400 тыс. только в регионе Тиграи (север Эфиопии). В принципе надо иметь резервы, предусмотренные для того, чтобы WFP могла немедленно прийти на помощь этому населению. Вместо этого международные агентства должны стучаться в двери доноров, и необходимо от двух до трех месяцев, чтобы те проснулись и выделили деньги. Затем следует определить, где могут быть закуплены продовольственные партии, доставить их на места угрозы. На все это уходит до шести месяцев. За это время население либо вымирает, либо перемещается", - обрисовал ситуацию спецдокладчик ООН.

Профессор Оливье де Шуттер (Бельгия) был назначен на должность специального докладчика ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Советом по правам человека в рамках 43-й сессии в марте 2020 года. Он являлся специальным докладчиком по вопросу о праве на питание с 2008 по 2014 гг. и членом Комитета по экономическим, социальным и культурным правам с 2015 по 2020 гг. До назначения на эти должности занимал пост генерального секретаря Международной федерации за права человека (FIDH).