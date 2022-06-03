Путин заявил, что проблемы на мировом рынке продовольствия начались до операции на Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще до специальной военной операции РФ на Украине, так что обвинения России в этом являются попыткой переложить ответственность "с больной головы на здоровую", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, "ситуация неблагоприятная на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе, на Украине".

Путин заявил, что эта ситуация начала складываться ещё с февраля 2020 года "в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции".

Он отметил, что тогда мировая экономика просела. "Нужно было восстанавливать мировую экономику. Ничего лучшего не нашли в тех же США финансовые и экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики", - сказал Путин.

"В целом, и мы делали примерно то же самое. Но я смею вас заверить, этот результат очевиден, мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно. Добивались нужного результата без того, чтобы эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции", - заявил президент.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями.