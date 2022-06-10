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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Папа римский отменил поездку в Африку из-за проблем со здоровьем

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск отменил поездку в Африку из-за проблем с коленями, сообщает в пятницу The Guardian.

"Запланированный на начало июля визит в Демократическую республику Конго и в Южный Судан отменен по настоянию врачей, чтобы не нанести ущерб лечению, которое он проходит", - цитирует The Guardian слова представителя Ватикана Маттео Бруни.

Он отметил, что поездка будет перенесена на более поздний срок.

Понтифик уже отменял несколько мероприятий с тех пор как перенес небольшую операцию на колене. На данный момент у него запланирована 6-дневная поездка в Канаду с 24 июля и в Казахстан в сентябре.

Африка папа римский Франциск
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