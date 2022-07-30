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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:45

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья

Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья
Фото: Cole Burston/Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск признал, что больше не сможет совершать пастырские визиты настолько активно и не исключил возможности отхода от дел.

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме", - приводит испанская телерадиокомпания РТВЕ его слова, сказанные на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады.

"В моем возрасте и с этим ограничением (у папы римского уже длительное время наблюдается проблема с коленным суставом, из-за чего ему приходится перемещаться в инвалидном кресле) я должен поберечь силы для того, чтобы еще немного послужить церкви, или подумать о возможности отойти в сторону", - сказал он.

Папа подчеркнул, что "ничего необычного не случится, никакой катастрофы не произойдет".

Папа римский объяснил, что не хочет делать операцию на колене, хотя медики ему и предлагали. "Анестезия - это не игрушка, именно поэтому я думаю, что операция мне не подходит", сказал он.

РТВЕ напоминает, что в июле прошлого года после операции на кишечнике у Франциска возникли осложнения, связанные с анестезией.

папа римский Ватикан
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