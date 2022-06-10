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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Президент Польши выступил за дальнейшее усиление восточного фланга НАТО

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Варшаве хотели бы дальнейшего расширения военного присутствия на восточных границах Североатлантического альянса. Об этом заявил в пятницу в Бухаресте президент Польши Анджей Дуда.

"Мы хотим расширения присутствия войск на восточном фланге НАТО, увеличения численности войск", - приводит Польское радио слова Дуды на саммите "Бухарестской девятки".

"Я надеюсь, что в будущем "усиленное присутствие на переднем крае" на восточном фланге НАТО могло бы быть преобразовано в "усиленную передовую оборону", что привело бы к значительному увеличению численности солдат Североатлантического альянса в сравнении с тем, что мы имеем сейчас", - сказал Дуда.

Он также высказался и за увеличение американского военного присутствия в восточной части Европы. По словам Дуды, эта проблема будет обсуждаться на саммите НАТО и на двустороннем уровне с представителями США.

Польское радио напоминает, что целью нынешней встречи в Бухаресте является выработка позиции восточного фланга НАТО перед запланированным на конец месяца в Мадриде саммитом Североатлантического альянса.

В "Бухарестскую девятку" входят страны Центральной и Восточной Европы: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Польша Анджей Дуда НАТО
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