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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Польша закупит у Южной Кореи около 300 установок реактивной артиллерии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Польша завершила переговоры с Сеулом о приобретении у Южной Кореи примерно 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo, сообщает Defense news.

Ожидается, что соответствующий контракт подпишут в ходе визита главы польского Минобороны Мариуша Блащака в Сеул на следующей неделе.

Министр отмечал, что изначально Варшава хотела приобрести у США 500 установок РСЗО HIMARS, однако в нынешних условиях Польша закупит и HIMARS, и K239 Chunmoo. Ожидается, что первые поставки южнокорейских РСЗО в Польшу пройдут в 2023 году.

"Кроме этих установок, мы также приобретем очень значительное количество ракет, как высокоточных с дальностью полета до 70 км, так и тактических с дистанцией боя примерно 300 км", - добавил Блащак.

Стоимость ожидаемой сделки не раскрывается.

Польша Южная Корея
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