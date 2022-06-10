В ООН допустили увеличение числа голодающих в мире на 11-19 млн человек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Украины грозит ростом числа голодающих в мире на 11 - 19 млн человек в 2022 - 2023 годах. Об этом заявил в пятницу директор отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бубакер Бен-Бельхассен.

"Ситуация может привести к тому, что в 2022 - 2023 годах с хроническим голодом столкнутся еще 11 - 19 млн человек", - приводят его слова западные СМИ.

Он отметил, что речь идет только о предварительной оценке масштабов проблемы. Бен-Бельхассен пояснил, что наибольшему риску теперь подвергаются страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые сильно зависят от импорта пшеницы, растительного и подсолнечного масла. Также серьезно затронуты нынешним кризисом некоторые страны Африки к югу от Сахары, Азии, включая Бангладеш и Индонезию, добавил он.

Между тем, по данным ФАО, резкий рост цен на удобрения и другие товары, нужные для занятия сельским хозяйством, может сдерживать производителей сельскохозяйственных товаров от увеличения их выпуска и, тем самым, еще сильнее ухудшить обстановку в наиболее бедных странах мира.

Ранее на этой неделе Глобальная кризисная группа ООН по продовольственным, энергетическим и финансовым системам опубликовала доклад, согласно которому около 1,6 млрд человек по всему миру находятся под угрозой голода и нищеты.