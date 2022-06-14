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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Свыше 345 млн жителей Африки страдают от дефицита продовольствия

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более 345 млн жителей стран Африки, в частности, Судана, Эфиопии и ЮАР испытывают серьезную нехватку продовольствия, сообщает во вторник Международный комитет Красного Креста (МККК).

"Более 346 млн жителей Африки страдают от острой нехватки продовольствия. Ситуация вызывает тревогу", - говорится в сообщении организации в твиттере.

По ее данным, с дефицитом продовольствия сталкиваются также Буркина-Фасо, Демократическая республика Конго, Камерун, Кения, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Чад.

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Западные СМИ в свою очередь сообщают, что в ООН выступают с призывом выделить $426 млн Южному Судану для предотвращения там продовольственной катастрофы.

На прошлой неделе директор отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бубакер Бен-Бельхассен заявил, что ситуация вокруг Украины может привести к росту числа голодающих в мире на 11-19 млн человек в 2022-2023 годах.

Он отметил, что речь идет только о предварительной оценке масштабов проблемы. Бен-Бельхассен пояснил, что наибольшему риску теперь подвергаются страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые сильно зависят от импорта пшеницы, растительного и подсолнечного масла. Серьезно затронуты нынешним кризисом также некоторые страны Африки к югу от Сахары, и Азии, включая Бангладеш и Индонезию, добавил он.

Ранее на этой неделе Глобальная кризисная группа ООН по продовольственным, энергетическим и финансовым системам опубликовала доклад, согласно которому около 1,6 млрд человек по всему миру находятся под угрозой голода и нищеты.

Африка МККК
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