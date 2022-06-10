Финляндия отправит Украине дополнительную военную помощь

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Финляндия отправит на Украину дополнительную военную помощь. Об этом сообщил в пятницу портал телерадиовещания Yle.

"Решение об этом сегодня принял президент в соответствии с предложением Госсовета", - говорится в сообщении.

Как и прежде, информация о содержании, способе доставки или графике оказания помощи не будет разглашаться, отмечает портал.

Дополнительная помощь учитывает потребности Украины и ресурсы Оборонительных сил Финляндии.

Речь идет о шестом пакете военной помощи Украине.