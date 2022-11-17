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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Финляндия пообещала Украине рекордный по объему пакет военной помощи

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи, который станет рекордным по объему для финской стороны после начала боевых действий.

"Президент республики принял решение по этому вопросу по предложению правительства в четверг", - сообщает министерство обороны страны.

Это десятая партия военной техники с крупнейшим на сегодня объемом, отметил министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen).

По его словам, "дополнительная помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии".

Стоимость пакета помощи оценивается в 55,6 млн евро.

Минобороны дополнило, что по оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасной доставки помощи о содержании, способе доставки или графике оказания помощи более подробно сообщено не будет.

Финляндия Украина
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