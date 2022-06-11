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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

NASA запланировало провести второе стендовое испытание лунной ракеты 18 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Новое стендовое испытание американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS) перед планируемой в августе миссии корабля Orion к Луне состоится 18 июня, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее проведение испытания планировалось на 19 июня.

"NASA рассматривает субботу, 18 июня, как дату начала новых статических испытаний ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде", - говорится в сообщении американского космического ведомства.

"Заправка корабля и ракеты топливом планируется на понедельник, 20 июня", - отмечается в сообщении.

Ракета была установлена на стартовой площадке 39B Космического центра имени Кеннеди 6 июня, после чего специалисты приступили к подсоединению SLS и космического корабля к оборудованию наземного обеспечения и проверке состояния ракеты перед предстоящей заправкой топливом.

Стендовое испытание ракеты в полной сборке предполагает полную заправку ее топливными компонентами, но без зажигания двигателей. В ходе теста специалисты проведут имитацию процедур, необходимых для успешного запуска, а также проверят работу систем, интерфейсов и программного обеспечения.

В ходе первого стендового испытания в начале апреля были выявлена неисправная работа клапана подачи топлива в двигатель второй ступени носителя, а также другие проблемы. По словам инженеров NASA, сейчас все неполадки устранены.

Первый тестовый полет космического корабля Orion к Луне в непилотируемом режиме в рамках программы Artemis 1 ("Артемида-1") состоится в августе этого года, сообщил на минувшей неделе глава NASA Билл Нельсон в ходе слушаний в комиссии палаты представителей по бюджетным ассигнованиям.

"Я бы сказал, что в августе. В рамках миссии длительностью около 30 дней будут проверены все системы для осуществления полётов", - ответил Нельсон на вопрос члена комиссии о запуске миссии Artemis 1.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме направится к Луне, на орбите которой он будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

В ходе миссии Artemis 2 к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов, сказали в NASA. Пилотируемый корабль, полет которого на данный момент планируется в 2024 году, должен будет совершить облет естественного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике. В рамках миссии Artemis 3 уже должна будет состояться высадка американских астронавтов на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 53 года, американских астронавтов на лунную поверхность в 2025 году, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

США NASA Space Launch System
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