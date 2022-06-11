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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Иран и Венесуэла заключили соглашение о сотрудничестве сроком на 20 лет

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президенты Ирана и Венесуэлы Ибрахим Раиси и Николас Мадуро подписали в Тегеране соглашение сроком на 20 лет о сотрудничестве в различных сферах, включая нефтяную и нефтехимическую промышленность, сообщает в субботу агентство "Мехр".

Церемония прошла в субботу в дворцовом комплексе Саадабад.

Раиси назвал отношения двух государств "стратегическими". Он напомнил, что при нынешнем иранском правительстве страны развивали сотрудничество в области энергетики, включая поставки топлива на перерабатывающие предприятия в Венесуэле, при передаче технологий и оказании технической поддержки в сфере экономики, обороны, сельского хозяйства. Также иранский президент напомнил о запуске авиарейсов из Тегерана в Каракас.

В марте 2021 года главы МИД Ирана и Китая Джавад Зариф и Ван И подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сроком на 25 лет. Соглашением предусмотрено развитие отношений по 20 направлениям, в частности, в сферах политики, сотрудничества исполнительных органов власти, взаимодействия в культурной, юридической, оборонной сферах, в области безопасности, а также по региональным и международным проблемам.

Иран Венесуэла
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