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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

В МИД ДНР уточнили, что суд над гражданином Южной Кореи пройдет на его родине

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Суд над гражданином Южной Кореи, воевавшим в качестве наемника на стороне вооруженных сил Украины, готовится в самой Южной Корее, а не в Донецке, сообщила в субботу глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Не совсем корректно, суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Якобы, по публичным сообщениям, он разочаровался в идеях, за которые воюют вооруженные силы Украины и вернулся обратно на родину, тем не менее его поступок вскрылся и сейчас он подлежит суду", - сказала Никонорова в эфире проекта "Соловьев LIVE".

"Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины", - сказала ранее Никонорова.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни за наемничество двоих британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, сдавшихся в плен в Донбассе.

Южная Корея Украина ДНР
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