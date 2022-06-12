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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Через неконтролируемую ВСУ проходную "Азота" стали уходить мирные жители

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Мирные жители начали выходить с завода "Азот", военнослужащие союзных сил Луганской народной республики и Российской Федерации их встречают и отводят в безопасное место, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Через вторую проходную химобъединения "Азот" стали выходить мирные жители", - написал Мирошник в соцсетях.

Он уточнил, что проходная, через которую выходили мирные жители, не контролируется украинскими вооружёнными силами.

"Их (мирных жителей) встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил. Остатки украинских формирований сконцентрированы и удерживают несколько зданий в районе первой проходной. Там возникают периодические перестрелки", - сообщил Мирошник.

Он предположил, что вместе с украинскими военными в убежищах завода "Азот" могут находиться "несколько сотен мирных жителей".

Родион Мирошник
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