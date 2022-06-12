В ЛНР заявили, что не планируют брать штурмом завод "Азот" в Северодонецке

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Луганске не планируют брать штурмом завод "Азот" в Северодонецке, где остаются украинские военные, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в народном совете Луганской народной республики.

"Планов по штурму "Азота" нет. Завод в блокаде. Украинские военные, остающиеся там, будут вынуждены сдаться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, попытки переговоров с остающимися на заводе силами ВСУ предпринимались неоднократно. Однако сторонам не удавалось прийти к компромиссу.

"Остающиеся на заводе украинские военные выдвигают заведомо невыполнимые условия: в частности обеспечить им коридор для объединения с основной группировкой войск, от которой они оказались отрезаны", - сказали в совете.

Кроме того, на территории завода еще могут оставаться мирные жители. Их число неизвестно.

Накануне сообщалось, что первые группы мирных жителей начали покидать территорию завода "Азот".