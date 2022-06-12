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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Запорожские власти понизят курс гривны в условиях внедрения рубля

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Курс гривны к рублю планируется понижать на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщил "Интерфаксу" глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

"ВГА выполняет в том числе функцию национального банка, и сейчас 1 гривна у нас котируется как 2 рубля. В дальнейшем мы будем этот курс понижать. На "черном" рынке сейчас за 55 гривенных копеек дают один рубль, то есть не один к двум, а чуть меньше", - сказал Балицкий, комментируя динамику внедрения рубля.

По его словам, основные источники наличных рублей в регионе - это выручка с продаж сельскохозяйственной продукции фермерами и социальные выплаты.

"Мы выдаем сейчас по 10 тысяч рублей пенсионерам, инвалидам и другим социально незащищенным категориям населения. И выдали уже около 1 млрд", - сказал глава администрации.

Бюджет области на июнь сверстан на 7,2 млрд рублей. Он направлен в правительство России для получения субсидии, добавил Балицкий.

Как сообщалось, бивалютная система была введена в Запорожской области во второй половине мая.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Евгений Балицкий
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