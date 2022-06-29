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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Херсоне открывается первое отделение Промсвязьбанка

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Херсоне открывается первое отделение Промсвязьбанка , сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе временной администрации Херсонской области.

"Первое отделение готово, начинает работу", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" направил запрос в ПСБ с просьбой прокомментировать эту информацию.

В начале июня в Херсонской области начал работу один банк вместо ушедших украинских, его название не уточнялось. Бивалютная зона была введена в регионе в мае.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2021 года ПСБ занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

9 июня ПСБ подтвердил, что начал работать в Донецкой и Луганской народных республиках.

Сейчас Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.

Хроника 24 февраля – 29 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсон Украина Промсвязьбанк
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