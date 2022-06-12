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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Премьер Шри-Ланки заявил о возможности обращения к России по поводу закупки нефти

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что его стране, может быть, снова понадобится закупать нефть у России.

"Если мы сможем получить ее из каких-либо других источников, мы получим ее оттуда. В противном случае нам, возможно, придется снова обращаться к России", - сказал Викрамасингхе в интервью агентству Associated Press.

Он также сообщил, что Россия предложила Шри-Ланке, страдающей от нехватки продовольствия, пшеницу.

"Украинский кризис повлиял на наш (...) экономический спад", - заявил премьер-министр Шри-Ланки.

"Я думаю, что к концу года вы сможете увидеть влияние и в других странах", - сказал он.

По его словам, "существует глобальная нехватка продовольствия".

Согласно его оценкам, острая нехватка продовольствия в стране может продлиться до 2024 года.

Ранил Викрамасингхе
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