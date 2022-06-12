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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Лукашенко отметил экономическую политику России как успешную

Лукашенко отметил экономическую политику России как успешную
Фото: EPA

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем России, в своем поздравлении он отметил, что в сложных геополитических условиях Россия уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития.

"Патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу - достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия. Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания", - подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Президент выразил убеждение, что подлинно союзнические отношения между Минском и Москвой в полной мере отвечают интересам братских народов обоих государств.

Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, добра и благополучия, а жителям России - мира и согласия.

Поздравительные послания от главы белорусского государства также направлены председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального собрания Вячеславу Володину.

Александр Лукашенко
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