Лукашенко заявил, что экономические связи Белоруссии и РФ должны укрепляться

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости укрепления экономических связей с Россией в условиях усиливающихся санкций Запада в отношении двух стран.

"Сейчас понятно - Россию будут душить до предела, а заодно и нас. Чтобы Россия не смогла обойти санкции через Белоруссию. Такова ситуация", - сказал президент на совещании по вопросам совершенствования деятельности белорусского павильона на ВДНХ в Москве.

Слова главы государства приводит госагентство БелТА.

Как заявил Лукашенко, сложившаяся вокруг Белоруссии ситуация, особенно в сфере экономики, требует нестандартных действий.

"Ясно, что в данной ситуации основным нашим партнером (как было раньше), то тем более стала Российская Федерация. И работе на российском рынке мы придаем особое значение. Это ни для кого не является секретом. Поэтому мобилизуются в правительстве (если нет, то должны) все ресурсы для того, чтобы эффективно действовать на восточном направлении", - отметил президент.

По словам Лукашенко, это не означает, что Белоруссия должна забыть другие рынки - и развивающихся стран, и рынки Европейского союза, США. "Но пока мы не можем там работать так эффективно, как работали мы до введения этих пакетов санкций", - уточнил он.

Накануне Лукашенко, поздравляя президента РФ Владимира Путина с Днем России, отметил, что в сложных геополитических условиях РФ уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития.