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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Удар ракетами "Калибр" по целям на Украине был нанесен кораблем из Черного моря

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по военной инфраструктуре Украины нанес российский фрегат из акватории Черного моря.

"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием морского базирования по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в воскресенье российские военные заявили об уничтожении ракетами "Калибр" крупного склада с американским и европейским вооружением в Тернопольской области на западе Украины.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Минобороны РФ неоднократно сообщало об ударах "Калибрами" по целям на Украине кораблями и подлодками из акватории Черного моря. Весной также сообщалось об ударах "Калибрами" по украинским объектам российскими кораблями из акватории Каспийского моря.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине вооружение.

Хроника 24 февраля – 12 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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