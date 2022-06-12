Взрыв на подстанции в запорожском Бердянске квалифицирован как теракт

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Взрыв, который прогремел утром в воскресенье на трансформаторной подстанции в Бердянске Запорожской области, квалифицировали как теракт, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Взрывы в Бердянске оказались терактом. По результатам работы следственной группы на месте пожара трансформаторной подстанции были выявлены следы применения взрывчатых веществ и зажигательных материалов. Это прямо указывает на террористический характер произошедшего", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала временной администрации Бердянска, в результате пожара на подстанции вышел из строя один из трансформаторов, нарушено электроснабжение города.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.