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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:43

Взрыв на подстанции в запорожском Бердянске квалифицирован как теракт

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Взрыв, который прогремел утром в воскресенье на трансформаторной подстанции в Бердянске Запорожской области, квалифицировали как теракт, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Взрывы в Бердянске оказались терактом. По результатам работы следственной группы на месте пожара трансформаторной подстанции были выявлены следы применения взрывчатых веществ и зажигательных материалов. Это прямо указывает на террористический характер произошедшего", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала временной администрации Бердянска, в результате пожара на подстанции вышел из строя один из трансформаторов, нарушено электроснабжение города.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Украина Запорожская область Бердянск
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