В Бердянске восстановили электроснабжение после взрывов на подстанции

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение в подконтрольном РФ Бердянске Запорожской области, где накануне произошел теракт, сообщил глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.

"Электричество восстановлено силами руководства города Бердянска", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Балицкий также уточнил, что состояние пострадавшей в результате второго теракта, произошедшего накануне в Мелитополе, остается критическим.

"К сожалению, одна из девушек находится в критическом состоянии, ей делают операцию, связанную с проникающим ранением в область головы. Мы молимся за нее, и наши врачи сделают все, чтобы она выжила", - отметил он.

Как сообщалось, взрыв произошел в воскресенье около входа в здание полиции в Мелитополе. Пострадали четыре мирных жителя, одна девушка получила тяжелые травмы. По данным ГУ МВД по Запорожской области, взрывное устройство было заложено в урну. Власти назвали произошедшее терактом.

Кроме того, в воскресенье рано утром произошло несколько взрывов на трансформаторной подстанции Бердянска. Там никто не пострадал, но город остался без электричества. На месте нашли следы взрывных устройств.