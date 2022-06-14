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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В Сеуле заявили о завершении КНДР подготовки к очередному ядерному испытанию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Южной Кореи Пак Чжин заявил во вторник, что в КНДР готовы провести очередное ядерное испытание, сообщает Associated Press (AP).

"Северная Корея завершила подготовку к очередному ядерному испытанию, я думаю, не хватает лишь политического решения", - цитирует агентство слова министра.

"Если Северная Корея проведет еще одно ядерное испытание, это лишь усилит меры сдерживания с нашей стороны, а также международные санкции", - добавил он без каких-либо более конкретных уточнений.

Пак Чжин вновь призвал Северную Корею "передумать и принять верное решение".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что США, Южная Корея и Япония в ответ на действия Пхеньяна могут изменить военные стратегии.

"Мы готовимся ко всем непредвиденным обстоятельствам в тесной координации с партнерами, мы готовы внести как краткосрочные, так и долгосрочные коррективы в нашу военную стратегию", - сказал Блинкен.

Последнее до нынешнего времени, шестое ядерное испытание Северная Корея провела в сентябре 2017 года. Ранее в этом году Пхеньян неоднократно проводил испытания ракет.

КНДР Южная Корея Пак Чжин
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