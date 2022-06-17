Президент Южной Кореи выступил за решительный ответ ООН на развитие ядерной программы КНДР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН должен дать решительный и единый ответ на действия Пхеньяна в области ракетно-ядерных разработок, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщает "Ренхап".

"Если Совет Безопасности не даст решительный и единый ответ, то это может стать неверным сигнал о том, что он терпимо относится к ядерным и ракетным разработкам Северной Кореи", - приводит агентство слова президента Республики Корея со ссылкой на представителя его администрации.

По словам чиновника, в беседе южнокорейский лидер заявил, что "северокорейские провокации представляют серьезную угрозу миру на Корейском полуострове и международному сообществу".

Юн Сок Ель также выразил обеспокоенность по поводу распространения COVID-19 в Северной Корее, сообщив Гутерришу, что Пхеньян по-прежнему не реагирует на предложение Сеула предоставить вакцины и другие медикаменты от вируса.

Представитель президентской администрации сообщил, что Юн Сок Ель попросил генсека ООН внимательно следить за ситуацией с COVID-19 в КНДР и консультироваться по этой проблеме с правительством Южной Кореи.

В прошлом месяце Совбез ООН не принял предложенный США проект резолюции, нацеленный на ужесточение санкций в отношении Северной Кореи из-за пусков баллистических ракет.

Против резолюции проголосовали Китай и Россия, которые обладают в СБ ООН правом вето. Остальные страны проголосовали "за".

Ранее в этом году Пхеньян неоднократно проводил запуски ракет. В Южной Корее и США высказывают опасения по поводу возможного ядерного испытания в КНДР, которое связывают с испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты, проведенным Севером в марте. Эксперты предполагают, что КНДР готовится испытать небольшое тактическое ядерное устройство, которое может быть установлено в боеголовках баллистических ракет.