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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Решение по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на членство в ЕС объявят 17 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия (ЕК) должна дать заключения по заявкам Украины, Молдавии и Грузии на статус государств-кандидатов на вступление в ЕС, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

"Я видел в прессе, что якобы комиссия вчера уже приняла решение. Это полностью ложная информация. Вчера комиссия абсолютно ничего не решила. Она провела аналитические дебаты, позволяющие членам коллегии выразить своё видение ситуации. И все это с целью подготовки решения, которое будет объявлено в пятницу", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"То есть, коллегия подготовилась к этим (окончательным) дебатам, службы (ЕК) дорабатывают документы по решению. В четверг будет заседание директоров кабинетов (еврокомиссаров), которое должно подтвердить, все ли в порядке с повесткой дня коллегии на пятницу, включая, в частности, этот пункт. И в пятницу в коллегии состоятся дебаты и будет объявлено заключение", - объяснил Мамер.

Он подчеркнул, что это обычная процедура. "Иногда бывает, что проходит меньше времени между предварительными дебатами и решением. Всё зависит от обстоятельств. Но нет ничего исключительного, что касается работы по этому досье в данном контексте", - сказал представитель ЕК.

Отвечая на вопросы, пресс-секретарь отказался каким-либо образом предвосхищать возможное решение еврокомиссаров в пятницу. "Будут предложены заключения по каждой из трех кандидатур", - отметил Мамер.

После вынесения заключения ЕК государствам-членам ЕС предстоит рассматривать вопрос, насколько убедительны аргументы Еврокомиссии по принятому решению, подытожил пресс-секретарь.

ЕК Украина Молдавия Грузия
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