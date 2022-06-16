ЕК запланировала дать рекомендацию предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия в пятницу даст рекомендацию предоставить статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдавии, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Исполнительная власть собирается рекомендовать предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС. Это - символический шаг, часть длительного процесса вступления в Евросоюз", - пишет агентство.

Оно отмечает, что при этом ЕК "озвучит условия, которые эти страны должны будут выполнить в будущем. Они касаются принципа верховенства закона, системы юстиции, борьбы против коррупции".

Одновременно с этим Еврокомиссия планирует объявить, что советует предоставить статус кандидата и Грузии, но только после того, как она выполнит ряд предварительных условий.

Позиция ЕК не означает, что все эти три страны действительно получат статус кандидатов на вступление в ЕС. Данный вопрос позже в июне будут решать на саммите лидеры стран Евросоюза.

Ранее сообщалось, в пятницу ЕК собирается провести пресс-конференцию, на которой, как ожидается, озвучит свою позицию по этим вопросам.

Процесс вступления стран в ЕС регламентируется статьей 49 Маастрихтского договора о Европейском союзе. Он включает несколько основных этапов: подачу заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция.

После получения заявки на вступление от страны постпреды 27 стран-членов ЕС голосуют по вопросу о том, передавать ли Еврокомиссии заявку для дальнейшего рассмотрения. В случае положительного решения, Еврокомиссия проводит оценку того, насколько страна соответствуют географическим, политическим, экономическим и другим критериям, выдвигаемым Евросоюзом для новых членов. Среди них - наличие функционирующей рыночной экономики, обеспечение свободных выборов, деятельность демократических институтов, борьба с коррупцией, гарантия независимой судебной власти, защита национальных меньшинств. По результатам этого процесса готовится отчет, который представляют Совету ЕС. Если Евросовет одобряет этот отчет, то страна становится официальным кандидатом.

Следующий этап не может начаться, пока главы правительств стран ЕС единогласно не согласуют дальнейший формат переговоров.

Второй этап процедуры предполагает переговоры между ЕС и страной-кандидатом. Этот процесс включает процесс внедрения элементов европейского законодательства в национальное и подготовку для применения этого законодательства в судебной, административной и экономической сфере, а также другие реформы. Переговоры проходят по шести основным группам вопросов. Претендующая на вступление в Евросоюз страна должна получить "зеленый" свет по всем группам. Это возможно только при единогласном одобрении всех стран ЕС.

При этом, на сайте Еврокомиссии указывается, что "темп переговоров зависит от скорости реформ и соответствия европейскому законодательству страны". "Продолжительность переговоров может отличаться. Одновременное начало процесса для разных стран не гарантирует, что он будет завершен в одно и то же время", - указывает Еврокомиссия.

Когда переговоры завершаются, Еврокомиссия может рекомендовать страну для членства в ЕС. Затем договор о вступлении от страны-кандидата должен быть одобрен большинством в Европарламенте и единогласно в Евросовете. Кроме того, договор о вступлении должны ратифицировать парламенты всех стран-членов ЕС.

За время существования ЕС, вступление стран занимало разное время. Быстрее всего - менее чем за два года - вступили Австрия, Финляндия и Швеция. Рекордсмен по сроку вступления пока является Хорватия, ее приняли в ЕС спустя восемь лет после начала переговоров о ее членстве в блоке.

В настоящее время в списке стран-кандидатов числятся Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. Переговоры о вступлении Турции длятся с 2005 года, Черногории - с 2012.