В Белоруссии признали экстремистской организацией "ТУТ БАЙ МЕДИА"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Компанию ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", которая делала самый крупный и популярный в Белоруссии новостной портал TUT.BY, признали экстремистской организацией. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Белоруссии во вторник.

Решение было принято 14 июня 2022 года экономическим судом Минска.

ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" постановлено ликвидировать, использование его символики и атрибутики - запретить.

"Решение подлежит немедленному исполнению", - проинформировали в Верховном суде Белоруссии.

Претензии к порталу TUT.BY

TUT.BY был крупнейшим белорусским новостным интернет-порталом. Как средство массовой информации издание было зарегистрировано в январе 2019 года, а с 2000 года оно работало без этого статуса. В декабре 2020 года суд лишил "TUT.BY" статуса СМИ на основании предупреждений, вынесенных Мининформом.

18 мая 2021 года в рамках уголовного дела против сотрудников TUT.BY, обвиненных в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 Уголовного кодекса РБ) в офисах редакции и дома у сотрудников прошли обыски. По версии Департамента финансовых расследований, "ТУТ БАЙ Медиа" как резидент Парка высоких технологий (ПВТ) получила выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Решение лишить компанию права на налоговые льготы, предоставляемые резидентам ПВТ, было принято тогда же, 18 мая. Более десяти сотрудников TUT.BY, включая главреда медиа Марину Золотову, оказались в следственных изоляторах или под домашним арестом.

В августе минувшего года суд по требованию МВД признал ТUТ.ВY, его аккаунты в соцсетях и мессенджерах, а также "зеркала", созданные после блокировки основного сайта, экстремистскими. Издание обвинили в пропаганде экстремизма, направленного на разжигание "социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды".

В октябре прошлого года в отношении должностных лиц и сотрудников "ТУТ БАЙ Медиа" возбудили уголовное дело о разжигании социальной вражды или розни, совершенное группой лиц (ч.3 ст. 130 УК). Ряд фигурантов были освобождены из-под ареста и находятся под подпиской о неразглашении. В заключении продолжают находиться бывшие главред TUT.BY Марина Золотова, гендиректор Людмила Чекина и журналист Елена Толкачева.