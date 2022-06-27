Руководители Роскомнадзора и Мининформа Белоруссии обсудили контроль над СМИ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Министр информации Белоруссии Владимир Перцов и руководитель Роскомнадзора Андрей Липов на встрече в Москве обсудили эффективность контроля и регулирования деятельности СМИ. Об этом сообщила пресс-служба Мининформа.

"В ходе встречи обсуждались современные тенденции в регулировании деятельности средств массовой информации, а также правоотношений в интернет-пространстве", - говорится в пресс-релизе.

"Кроме того, стороны рассмотрели эффективность осуществления контрольных функций Роскомнадзора и Мининформа в курируемых сферах", - добавили в ведомстве.