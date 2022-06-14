Запуск миссии CAPSTONE к Луне состоится не ранее 25 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Запуск космического аппарата CAPSTONE к Луне для проверки технологий, которые будут использованы в строительстве и эксплуатации будущей обитаемой окололунной станции Gateway, состоится не ранее 25 июня, сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA, Rocket Lab и Advanced Space в данный момент рассматривают запуск эксперимента по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования (CAPSTONE) с 1-го стартового комплекса компании Rocket Lab, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии, на дату не ранее 25 июня 2022 года", - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее NASA сообщало о планах осуществить запуск в рамках стартового окна 31 мая - 22 июня.

Старт миссии неоднократно переносился для подготовки к ней аппарата и платформы для выведения спутника на орбиту, а также для обновления программного обеспечения.

По плану NASA, кубосат CAPSTONE (Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) массой 25 кг будет запущен с космодрома компании Rocket Lab в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron. Через три месяца после старта аппарат выйдет на окололунную эллиптическую орбиту, где проведет полгода.

Первостепенная задача аппарата - проверить возможность размещения на схожей орбите обитаемой лунной станции.

В ходе основной окололунной миссии длительностью в шесть месяцев будет проверена работа двигателей на возможность поддержания космических кораблей и станций на подобных орбитах, тем самым сокращая возможность логистических нестыковок в будущих миссиях. Также будет исследована инновационная система навигации между космическими кораблями, и продемонстрирована возможность коммерческой поддержки будущих лунных миссий.

Строительство станции Gateway на окололунной орбите планируется начать не ранее ноября 2024 года. По данным NASA, станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

Основная задача Gateway - поддержка миссий программы "Артемида" по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет. Также станция будет выполнять роль орбитальной лаборатории для изучения Луны и предоставлять свои порты для стыковки космических кораблей.